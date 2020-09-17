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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

17.09.2020 - 09:13
ABD'nin ham petrol stokları azaldı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,4 milyon varil azalarak nisan ayından beri en düşük seviyeye geriledi.


İSTANBUL (AA) - 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,4 milyon varil (yüzde 0,9) düşüşle 496 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,3 milyon varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 645,7 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 400 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 231,5 milyon varile geriledi.
- Petrol üretimi arttı
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 416 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon varil olurken petrol ihracatı ise günlük ortalama 349 bin varil azalarak 2,6 milyon varil seviyesine düştü.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 5-11 Eylül haftasında 902 bin varil artarak yaklaşık 11,4 milyon varil seviyesine yükseldi.
EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil olması bekleniyor.


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