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ABD'nin ham petrol stokları arttı

19.11.2020 - 09:27
ABD'nin ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin (yüzde 0,2) artışla 489,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 638,3 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2,6 milyon varil (yüzde 1,2) artışla 228 milyon varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 245 bin varil azalarak 5,2 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 17 bin varil azalarak 2,75 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 7-13 Kasım haftasında 395 bin varil artarak yaklaşık 11,4 milyon varil oldu.

EIA'nın Kasım 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.


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