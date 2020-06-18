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​ABD'nin ham petrol stokları arttı

18.06.2020 - 10:05
​ABD'nin ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,2) artışla 539,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 152 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta ise 5,7 milyon varil artış göstermişti.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 1,7 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 651,7 milyon varile ulaştı.Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,7 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 257 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 17 bin varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 0,9 milyon varil artış kaydetmişti.

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PETROL ÜRETİMİ SERT DÜŞTÜ

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 222 bin varil azalarak 6,64 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 23 bin varil artışla 2,46 milyon varile ulaştı.ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 6-12 Haziran döneminde ortalama 600 bin varil düşüşle 10,5 milyon varile geriledi.

Bu rakam, 22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine ulaşmıştı.EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.


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