Zorunlu karşılıklarda değişiklik | Ekonomi Haberleri

Finansman şirketleri Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yer alan yükümlülüklere tabi olmayacak ve zorunlu karşılık oranları yüzde 0 olarak belirlendi.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 25/12/2013 tarihinde yayımlanan 28862 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de 6’ıncı maddeye 3’üncü fıkra eklendi ve şu madde yer aldı:

“(3) Finansman şirketleri için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen zorunlu karşılık oranları yüzde 0 olarak uygulanır.”

Böylece finansman şirketleri zorunlu karşılık yükümlülüklerini yerine getirmeyecek.

Ayrıca, Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'in katılım fonları vadelerini düzenleyen 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları 1 ayın altında vadelerde de açılabilir.” cümlesi eklendi. Bu tebliğ, 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.