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Ziraat Katılım 3'üncü yılını geride bıraktı

08.06.2018 - 09:26
Ziraat Katılım 3'üncü yılını geride bıraktı

İlk kamu katılım bankası Ziraat Katılım, kuruluşunun üçüncü yılını geride bıraktı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir "Bilanço büyüklüğümüz Mart 2018 itibarıyla 16 milyar TL’yi aşmıştır. Nakdi ve gayrinakdi olarak tüm sektörlere sağladığımız finansman toplamı 19.5 milyar TL seviyesindedir" dedi.

AYIMIZI YÜZDE 10’A ÇIKARDIK

Özdemir açıklamasının devamında "Cari ve katılma hesabı olarak toplamış olduğumuz fon tutarında 10.8 milyar TL seviyesini aşarak, yurt dışı fonların ağırlıkta olduğu fon dışı kaynaklardan da 3 milyar TL olmak üzere toplamda 13.8 milyar TL tutarında kaynak sağlamış olduk.

Bu gelişmeler sonucunda, katılım bankacılığındaki pazar payımız şu an için yüzde 10 seviyesine yükselmiş bulunmaktadır" dedi.

2.2 milyar liralık sukuk ihracı hacmine ulaştıklarını kaydeden Özdemir “Geçtiğimiz üç sene içerisinde Ziraat Katılım olarak sektörün pazar payını artırmak ve derinlik kazandırabilmek adına farklı ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına yoğunlaştık. Bu anlamda FZK Mühendislik ve Sinai Yatırımlar A.Ş. ile Türkiye’de ilk defa Ortak Yatırımlar Modelini hayata geçirdik.

Ayrıca lojistik sektörüne yönelik yaptığımız kar zarar ortaklıkları ve yap işlet devret modeli ile sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz istisna projesi katılım bankacılığı sektörü açısından bir ilk olmuştur” dedi.

ŞUBE AĞIMIZI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Ziraat Katılım’ın Türkiye genelindeki şube ağını genişlettiğini ifade eden Özdemir “Katılım bankacılığını daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonuyla, bugün itibarıyla, 37 farklı şehirde 68 şubemiz ve 938 personelimizle katılım bankacılığını müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Ziraat Katılım, kuruluşunun üzerinden üç yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, reel ekonomiye doğrudan destek sağlayan iş modeli, üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik finansman politikası ve çalışanlarının gayretleriyle, ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayarak öncü ve etkin bir katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerine devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.


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