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"Yüzde 9.9 daralma, V tipi dönüşün dip noktasını gösterdi"

31.08.2020 - 15:01
"Yüzde 9.9 daralma, V tipi dönüşün dip noktasını gösterdi" | Ekonomi Haberleri

İTO Başkanı Avdagiç, “2020’nin ikinci çeyreği, tüm dünyada hayatın adeta durduğu ‘Korona Çeyreği’ oldu. Yüzde 9.9’luk bu daralma, normalleşmede V tipi dönüşün dip noktasını gösterdi” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “2020’nin ikinci çeyreği, tüm dünyada hayatın adeta durduğu ‘Korona Çeyreği’ oldu. Yüzde 9.9’luk bu daralma, normalleşmede V tipi dönüşün dip noktasını gösterdi” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının Nisan-Mayıs-Haziran döneminde büyüme verisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin tüm dünyada virüs tedbirlerinin kaçınılmaz bir yansıması olan daralmada kendi payına düşeni yaşadığını vurguladı.

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Avdagiç, “Büyüme rakamlarına bakınca, daralmanın şiddeti konusunda özellikle Avrupa ekonomilerine kıyasla daha ılımlı ayrıştığımızı görüyoruz. 2019’un aynı dönemine göre İngiltere yüzde 21.7, Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17.3, Almanya yüzde 11.6 küçüldü. Dünyadaki bu tablo bugün gelen büyüme verisini daha anlaşılır kılıyor. Diğer öncü göstergelerle birlikte bu rakamı tekrar yorumladığımızda, Türkiye ekonomide virüsün önünü, ikinci çeyrek sonu ve üçüncü çeyrek başında büyük ölçüde kesti diyebiliriz. İbre üçüncü çeyrekte yukarı doğru.” dedi.

“DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİ PANDEMİNİN GİDİŞATI BELİRLEYECEK”

Temmuz ve Ağustosta sanayide vardiyaların ciddi şekilde arttığını belirten Şekib Avdagiç, ekonominin özellikle üçüncü çeyrekte hızlı bir çıkış yakalayacağını, dördüncü çeyreği ise pandeminin gidişatının belirleyeceğini kaydetti.

Avdagiç, “Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ve PMI rakamları gibi öncü göstergelerin hepsi son dört aydır üst üste yükseliş kaydediyor. Pandeminin zirvesindeki bir çeyrekten hemen sonra çok hızlı toparlanabilmek, gösterdiğimiz önemli gayretin sonucu olacak. Bundan sonraki aylarda pek çok makro göstergede daha iyi rakamlarla karşılaşmayı bekliyoruz” diye konuştu.


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