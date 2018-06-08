Yunanistan'ın kredisine onay çıkmadı

Avrupa İstikrar Mekanizması, Yunanistan'ın bazı borçların ödendiğine ilişkin yeterli kanıt göstermemesi üzerine, 1 milyar euroluk kredi dilimini serbest bırakma kararını erteledi.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a verilmesi beklenen 1 milyar euroluk kredi diliminin ertelendiğini duyurdu. ESM sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kurtarma paketi programı kapsamında mart ayında kararlaştırılan 6,7 milyar euroluk kredi diliminin kalan 1 milyar euroluk kısmına onay verilmediği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Kredi dilimi için borçların azaltılması gibi ön şartların yerine getirilmesinde ilerleme sağlandığı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının bazı kalan borçların ödendiğine ilişkin yeterli kanıt göstermesi gerektiği kaydedildi.

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Açıklamada, bu sebeple ESM yönetim kurulunun kararı gelecek haftaya ertelediği ifade edildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın 1 milyar euroluk kredi dilimini kullanabileceği son tarihin 15 Haziran olduğuna dikkat çekildi. Eğer bu tarih kadar karar çıkmazsa, Yunanistan söz konusu krediyi kullanma hakkını kaybedecek.

Yunanistan ve kreditörleri arasında 86 milyar euroluk üçüncü kurtarma paketi programında ise sona yaklaşılıyor.

Yunanistan hükümeti, 20 Ağustos'ta sona erecek program kapsamında son reform paketini gelecek hafta meclise getirecek. Kemer sıkma önlemleri ve yapısal reformları içeren düzenlemelerin 14 Haziran'da oylanması bekleniyor.

Avrupa'da kurtarma paketi programında olan son ülke olan Yunanistan'da ekonomi, 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği ve IMF'den sağlanan krediler ile ayakta duruyor.