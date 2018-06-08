‹ Önceki Haber "Türk bankacılık sistemi çok sağlam" "Türk bankacılık sistemi çok sağlam" Sonraki Haber › "Moody's kararının bizim için hiçbir anlamı yok" "Moody's kararının bizim için hiçbir anlamı yok"

Yunanistan'ın kredisine onay çıkmadı

08.06.2018 - 13:41 | Son Güncelleme :
Yunanistan'ın kredisine onay çıkmadı

Avrupa İstikrar Mekanizması, Yunanistan'ın bazı borçların ödendiğine ilişkin yeterli kanıt göstermemesi üzerine, 1 milyar euroluk kredi dilimini serbest bırakma kararını erteledi.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a verilmesi beklenen 1 milyar euroluk kredi diliminin ertelendiğini duyurdu. ESM sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kurtarma paketi programı kapsamında mart ayında kararlaştırılan 6,7 milyar euroluk kredi diliminin kalan 1 milyar euroluk kısmına onay verilmediği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Kredi dilimi için borçların azaltılması gibi ön şartların yerine getirilmesinde ilerleme sağlandığı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının bazı kalan borçların ödendiğine ilişkin yeterli kanıt göstermesi gerektiği kaydedildi.

##$HABER_1446733$##

Açıklamada, bu sebeple ESM yönetim kurulunun kararı gelecek haftaya ertelediği ifade edildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın 1 milyar euroluk kredi dilimini kullanabileceği son tarihin 15 Haziran olduğuna dikkat çekildi. Eğer bu tarih kadar karar çıkmazsa, Yunanistan söz konusu krediyi kullanma hakkını kaybedecek.

Yunanistan ve kreditörleri arasında 86 milyar euroluk üçüncü kurtarma paketi programında ise sona yaklaşılıyor.

Yunanistan hükümeti, 20 Ağustos'ta sona erecek program kapsamında son reform paketini gelecek hafta meclise getirecek. Kemer sıkma önlemleri ve yapısal reformları içeren düzenlemelerin 14 Haziran'da oylanması bekleniyor.

Avrupa'da kurtarma paketi programında olan son ülke olan Yunanistan'da ekonomi, 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği ve IMF'den sağlanan krediler ile ayakta duruyor. 


‹ Önceki Haber "Türk bankacılık sistemi çok sağlam" "Türk bankacılık sistemi çok sağlam" Sonraki Haber › "Moody's kararının bizim için hiçbir anlamı yok" "Moody's kararının bizim için hiçbir anlamı yok"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.876 Değişim: -2,79% Hacim : 7.537 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.625 08.06.2018 Yüksek 98.191
Açılış: 98.191
4,4869 Değişim: 0,06%
Düşük 4,4709 08.06.2018 Yüksek 4,5420
Açılış: 4,4843
5,2825 Değişim: -0,27%
Düşük 5,2670 08.06.2018 Yüksek 5,3436
Açılış: 5,2967
187,43 Değişim: 0,21%
Düşük 186,55 08.06.2018 Yüksek 189,66
Açılış: 187,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.