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Yunanistan'ın IMF borcunun erken kapatılmasına onay

28.10.2019 - 16:48
Yunanistan'ın IMF borcunun erken kapatılmasına onay | Ekonomi Haberleri

Avrupa İstikrar Mekanizması, Yunanistan’ın IMF'den aldığı borcun 2.7 milyar dolarlık kısmının erken ödemesine onay verdi.

Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) yapılan açıklamada, Yunanistan maliyeti yüksek olan Uluslararası Para Fonu (IMF) kredisinin erken ödemesi konusunda talebini kabul edildiği belirtildi.Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar Euro'luk borcun 2,7 milyar Euro'luk kısmının erken ödeyebilme yolu açılmış oldu.

ESM Başkanı Klaus Regling söz konusu borcun erken ödenmesinin hem Yunanistan ve hem de ESM için yararlı olacağını kaydetti.

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Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle yaklaşık 70 milyon Euro tasarruf edecek.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar Euro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Euro Bölgesi'nin halen en yükseği konumunda olması dikkati çekiyor.


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