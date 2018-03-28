Yönetim kuruluna aday 3 kişi açıklandı

Turkcell Holding, Turkcell'in yönetim kuruluna aday gösterdiği üç kişiyi açıkladı.

Turkcell Holding, çoğunluk hissedarı olduğu Turkcell'in yarın yapılacak genel kurul toplantısında yönetim kuruluna üye olarak Ingrid Stenmark, Tuvan Yalım ve Mustafa Kıral'ın seçilmesini teklif edeceğini ve bu yönde oy kullanacağını açıkladı.

Turkcell'in ana hissedarlarından Telia, yönetim kuruluna üç yeni üyenin aday göstermesi konusunda tüm ana ortakların anlaştığını açıklamış ancak sadece Stenmark'ın ismini vermişti.

Turkcell Holding'in KAP'a yaptığı bu açıklamayla diğer isimler de açıklanmış oldu. Turkcell Holding, Turkcell'in yüzde 51 hissesine sahip bulunduğu için adayların yarın seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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