Yıldız Holding'in BİM'deki payı yükseldi
Yıldız Holding'in BİM'deki payı yüzde 5.2'ye yükseldi.
Yıldız Holding'in BİM'deki payı dün itibariyle yüzde 1.4'ten yüzde 5.2'ye yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından KAP'a yapılan açıklamada Yıldız Holding'in dün itibariyle BİM'in sermayesindeki paylarının 4.13 milyon liradan 15.63 milyon liraya yükseldiği belirtildi.
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