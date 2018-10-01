"Yerli üretim" logolu etiketler raflarda

"YERLİ ÜRETİM" logosuna sahip etiketli ürünler, bazı market raflarında yer almaya başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logosu, bazı marketlerde göze çarpar oldu. Logonun şimdiden kullanılmaya başlanması tüketici örgütleri tarafından da olumlu karşılandı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logolarının etiketlerde yer almasını yararlı bulduklarını söyledi.

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Bu etiketlerdeki ayırt edici özellik dolayısıyla tüketicilerin Türkiye'de üretilen yerli mallarını daha fazla tercih edeceğini belirten Yılmaz, "Yerli üretim logosuile yerli ürünler daha fazla tüketilecek. Yerli tüketim arttıkça yerli üretim de artacak. Bu durum ekonomiye katkı sunacak." dedi.

Yılmaz, etiketin tüketiciler açısından önemli olduğuna işaret ederek, logo ve bilgilerle tüketici üzerinde bir farkındalık yaratılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sürece bağlı olarak yerli malına verilen önemin bu logo sayesinde artacağını ve tüketicilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yerli malına sahip çıkmalıyız, çünkü yerli malı memleket malıdır. Bu uygulamayı son derece doğru ve yerinde görüyoruz. Memleket malına hep birlikte sahip çıkalım. İlgili yönetmelik 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Şimdiden logoların raflardaki yerini alması çok sevindirici. Tüketiciler artık yerli ürünleri rahatlıkla fark edecek ve tercihini o ürünlerden yana kullanacak. Ekonomimizin gelişmesi adına önemli bir uygulama. Bunun kısa bir zaman içinde yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı."

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