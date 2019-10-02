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Yeni programda ‘kıdem’ belirsizliği

02.10.2019 - 10:45
Yeni programda ‘kıdem’ belirsizliği | Ekonomi Haberleri

Önceki gün açıklanan ve 2020-2022 dönemini kapsayan 3 yıllık ekonomik programında, kıdem tazminatına yer verilmedi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; sendikalar bu durumu kıdem tazminatı düzenlemesinin rafa kalkması olarak yorumlarken, tamamlayıcı emeklilik düzenlemesinin kıdem tazminatını da içereceği bu nedenle kıdem tazminatının programda dolaylı olarak yer aldığı yorumları da yapılıyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomik programda, kıdem tazminatıyla ilgili çalışma yapılacağı açık bir şekilde yer almıştı. Programda “Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir” denilmişti. Ancak geçen bir yıl içinde işçi ve işverenler bu konuda ortak bir mutabakata varamadı. Türk-İş de dönem dönem yaptığı açıklamalarla “Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmelidir. Şimdi çalışmakta olan işçi, kıdem tazminatında hangi haklara sahipse, ileride çalışacak işçi de aynı haklara sahip olmalıdır” görüşünde olduğunu dile getirdi. Kıdem tazminatı programdan çıkarılırken, tamamlayıcı emeklilik için reform taahhüdünün programda yer alması dikkat çekti. Programa göre, bunun için de sosyal tarafların mutabakatı aranacak.


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