İtalya'da yeni hükümet güvenoyu aldı

İtalya'da kurulan yeni hükümet dün parlamentonun üst kanadında güvenoyu aldı.

İtalya'da yeni Başbakan Giuseppe Conte dün koalisyonunun vergi indirimleri ve daha yüksek sosyal güvenlik harcamaları vaad eden gündemini sundu. Conte dünkü konuşmasında göç konusunda sıkı önlemler de dahil olmak üzere ülkeye radikal bir değişim getirme sözü verdi.

Dokuz yıl önce organize olmayan protestocuların kurduğu 5-Yıldız Hareketi ve aşırı sağ Kuzey Birliği arasında kurulan koalisyon hükümeti 324 sandalyeli senatoda 117'ye karşı 171 oy aldı.

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Geçen hafta Cuma günü yemin eden Conte yönetimi bugün kabinesi için 5-Yıldız Hareketi ve Kuzey Birliği partilerinin büyük bir çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun alt kanadından güven oyu isteyecek ve ardından tam olarak yetkilendirilecek.