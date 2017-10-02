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Yeni Fed Başkanı'nı 'birkaç hafta' içinde açıklayacak

02.10.2017 - 06:43

Yeni Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'un da aralarında olduğu 4 kişiyle görüşen Başkan kararını birkaç hafta içinde verecek.

Reuters'te yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı açıklamada "Fed Başkanlığı için dört görüşmem oldu, 2-3 hafta içinde karar vereceğim" dedi.

Wall Street Journal'da Cuma günü yer alan haberde Trump'ın eski Fed yöneticilerinden Kevin Warsh ve şu anki yöneticilerinden Jerome Powell ile görüştüğü belirtilmişti.

Fed Başkanı Janet Yellen döneminde faizler arttırılırken 4,5 trilyon dolara ulaşan bilançonun daraltılma planı açıklandı. Yellen'ın görev süresi 31 Ocak'ta sona erecek. 


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