Yeni Fed başkanı belli oldu! Dolar ne tepki verdi

ABD başkanı Trump, Fed başkanlığı için Fed üyesi Powell'i aday gösterdi. Trump'ın Powell'ı aday gösterilmesi beklendiği gibi piyasalarda şok etkisi yaratmadı. Piyasalar şimdi Trump’ın vergi çalışmalarını ve Fed’in aralık ayı faiz adımını takip edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi. Böylelikle ABD Başkanı Trump son 40 yıldır ilk kez bir Fed başkanını ikinci kez aday göstermemiş oldu. Powell'ın Fed'in direksiyonuna geçebilmek için Senato'nun da onayını alması gerekiyor.

100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat'ta dolacak.

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DOLARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.81 seviyesinde bulunan dolar/TL, Trump'un Fed başkan adayını açıklamadan hemen önce 3.80 seviyesinde hareket ediyordu. Dolar kuru Trump'ın başkan adayını açıklamasından bir süre sonra 3.80 seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL saat 22.56 itibarıyla 3.7986 seviyesinde bulunuyordu.

Euro/dolar paritesi ise aynı dakikalarda yüzde 0.37 yükselişle 1.1662'de hareket etti. Dolar Endeksi de yüzde 0.13 düşüşle 94.69 seviyesindeydi.

DOLARDA 3.80 SEVİYESİ KRİTİK

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Beklenen aday açıklandı. Fed’in yeni Başkanı Jerome Powell oldu. Bu hafta, gelen haber akışlarında J. Powell ‘a yönelik beklentiler oldukça yüksekti. Dolayısıyla, Dolar bu hafta biraz daha sakin ve temkinliydi. Jerome Powell, mevcut Fed komitesinin guvernörü. Aslında, Fed’e yabancı bir isim değil. Hatta, mevcut Fed politikasını destekleyen bir isim. 2018 yılında görevini Fed Başkanı Janet Yellen’dan aldıktan sonra çok büyük bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Zaten, Fed’in 2018 yılına yönelik yayınladığı projeksiyonlarda 2 veya 3 faiz artışı masada. Sonuçta, Taylor bile olsa Fed yine ekonomik verileri göz önünde bulunduracağını yineleyecekti. Kısacası, Fed için yeni bir sayfa açılmadı. Komitede yer alan bir isim, koltuk değiştirdi. Güvercin bir aday olarak da bilinen Powell, Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülke piyasalarının biraz nefes almasını kolaylaştıracaktır.

Powell, fiyatlamalara önceden dahil olduğu için piyasalarda şok etkisi yaratmadı. Hatta yavaş yavaş yeni Fed başkanının etkisi piyasalar üzerinde dağılmaya başlayacaktır. Piyasaların şimdiki odak noktası ise Trump’ın vergi çalışmaları ve Fed’in aralık ayı faiz artış hikayesi olacağını düşünüyorum.

USD/TL kurunda, bugün çok büyük bir hareket izlenmedi. Kur, yeni Fed başkanının açıklanmasına rağmen ısrarla 3.80 çevresindeki seyrini koruyor. Piyasada güçlü Dolar algısı oluşmaması USD/TL’nin 3.80’nin üzerine yükselmesine olanak vermiyor. Dolayısıyla, kur yarın TSİ 15:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine kadar 3.80 üzeri seyirlerinde zorlanabilir. Veriye kadar, 3.75-3.80 aralığını takip edebiliriz. Ancak, hatırlatmakta fayda var, vize krizinin sürüyor olması TL’yi rahatlatmadığı için USD/TL kuru geri çekilmelerinde sınırlı kalıyor.

POWELL'I ZOR BİR GÖREV DE BEKLİYOR

Finansal krizin yarattığı olumsuz tablonun üstesinden gelen Amerikan ekonomisi son yıllarda iyi bir büyüme performansı göstermiş, Yellen görevdeyken işsizlik son 16 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Powell'ın daha hızlı bir büyüme isteyen ve faizleri düşük tutmaktan yana olan bir ABD başkanının yönetimi altında iyi bir performans sergilemesi gerekecek.

Eğer Powell faizleri hızlı bir şekilde yükseltirse, Amerikan ekonomisinin büyümesine ve Trump'ın gurur duyduğu hisse senedi piyasalarının iyi performansına gölge düşürebilir.

Eğer ekonomiyi daha gevşek bırakırsa enflasyon yükselebilir, piyasalarda balonların oluşmasına neden olabilir ve Fed'in güvenilirliği sarsılabilir.

BUSH DÖNEMİNDE HAZİNEDEYDİ

George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Powell, kamu kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.