Yellen: Enflasyon istikrar kazanacak

Fed Başkanı Yellen, enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar para politikasında beklemede kalmanın ihtiyatsız olacağını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen Ohio eyaletinin Cleveland kentindeki İş Ekonomisi Ulusal Birliğinin 59'uncu olağan toplantısında konuştu. Yellen, ABD ekonomisi ve Fed'in para politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, enflasyon seviyesinin Fed'in hedefi olan yüzde 2'nin altında kalmaya devam etmesi durumunda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) güvenilirliğinin sarsılabileceği ve ekonomik faaliyetlerin daha dengesiz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

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FOMC'nin para politikasındaki kademeli düzenlemelerle orta vadede enflasyon oranının yüzde 2'ye ulaşmasının öngörüldüğünü ifade eden Yellen, düşük enflasyon durumunun geçici olduğuna inandığını ve enflasyonun gelecek yıllarda yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanacağını belirtti.

Yellen, para politikasının ekonomik faaliyetleri etkilediğinin altını çizerek, "Enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar para politikasında beklemede kalmak ihtiyatsız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Fed'in faiz artırımında çok fazla kademeli olmaktan sakınması gerektiğine dikkati çeken Yellen, gerekli faiz artırımları olmadan iş gücü piyasasının aşırı ısınabileceğini sözlerine ekledi.