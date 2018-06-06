‹ Önceki Haber Avrupa'dan ABD'ye misilleme Avrupa'dan ABD'ye misilleme Sonraki Haber › BDDK'dan konutlarda enerji verimliliğine teşvik BDDK'dan konutlarda enerji verimliliğine teşvik

Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

06.06.2018 - 14:42
Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

Bursa'da, bankanın konut kredisinden yüksek faiz almasıyla mağdur olan tüketici, verdiği hukuk mücadelesinin sonucunda haklı bulundu.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 12 bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011'de mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını söyledi. Söz konusu bankaların, 4054 Sayılı Rekabet Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiğini belirten Yılmaz, "Başka bir deyişle ülkemizde faaliyet gösteren en güçlü 12 banka, en güçsüz, fakir ve gariban tüketicilerden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden deve yüküyle haksız kazanç sağlamışlardır." ifadelerini kullandı.

##$HABER_1446675$##

Yılmaz, Rekabet Kurulu'nun bu haksız uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ancak bu konuda tüketicinin mağduriyetine ilişkin bir çözüm getirilmemiştir. Tüketici yine hukuk mücadelesiyle bu mağduriyetini çözmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır. Hakem heyetlerinde oluşacak kuyruklar, hem zaman hem de kaynak israfına yol açacaktır. Türkiye Bankalar Birliğine de bir çağrımız var; gelin, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim ve tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim. Bu haklı çağrımıza cevap almadığımız takdirde hukuk sürecini başlatacağız."

'TÜKETİCİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

Derneğin Gemlik Şube Başkanı Yusuf Topal'ın bu konuda bir hukuk mücadelesi başlattığına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi, tüketicinin talebini haklı bulmuş ve mağduriyetinin bir katı kadar da eklenerek 5 bin 35 liranın iadesine karar vermiştir. Tüketici, sahipsiz ve savunmasız değildir. Bu haksız uygulamanın yargıdan döneceğine inancımız tamdır. Bankaların bu haksız uygulamalarına karşı tüketici, mağdur edildiği faiz tutarının üç katına kadar bankalardan para talep etme hakkına sahiptir. Ancak bunun takdir hakkı, parasal sınırlarına göre tüketici heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinindir. 2007 ve 2011 yılları arasında mağdur edilen tüketiciler, parasal sınırlarına göre hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvurabilir. Yüz bin lira konut kredisi alan bir tüketiciden ortalama on bin liranın üzerinde yüksek faiz alınmıştır. Herkes hesabını buna göre yapsın ve yargıya başvursun."


‹ Önceki Haber Avrupa'dan ABD'ye misilleme Avrupa'dan ABD'ye misilleme Sonraki Haber › BDDK'dan konutlarda enerji verimliliğine teşvik BDDK'dan konutlarda enerji verimliliğine teşvik
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.658 Değişim: -1,19% Hacim : 7.223 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.126 06.06.2018 Yüksek 98.362
Açılış: 98.270
4,5554 Değişim: 0,00%
Düşük 4,5387 07.06.2018 Yüksek 4,5581
Açılış: 4,5555
5,3751 Değişim: 0,21%
Düşük 5,3481 07.06.2018 Yüksek 5,3756
Açılış: 5,36365
189,94 Değişim: 0,03%
Düşük 189,25 07.06.2018 Yüksek 190,05
Açılış: 189,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.