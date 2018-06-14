Yapılandırmalardan 21 milyar lira ek gelir

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçmişteki ve yeni yapılandırmadan bu yıl bütçeye 21 milyar liralık gelir gelmesinin beklendiğini söyledi.

Ağbal, geçmişte çıkarılan iki yasal düzenlemeden tahsilatın 5.7 milyar liraya ulaştığını belirterek, yıl sonu tahmininin güncellendiğini ve 8 milyar lira civarında tahsilat beklendiğini bildirdi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; yeni yapılandırmadan dolayı da 15-16 milyar lira gelir beklendiğini kaydeden Ağbal, “Bizim bütçede öngörmediğimiz 20.5-21 milyar liralık buralardan bir gelirimiz gelecek” dedi.

Ağbal, düzenlediği sohbet toplantısında, yeni yapılandırmada başvuru tarihinin 31 Temmuz’da sona erdiğini hatırlatarak, şimdiye kadar başvurunun 927 bin 51’e ulaştığını söyledi.

Başvuruların 695 bin 956’sının internetten yapıldığını dile getiren Ağbal, “Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 6 milyar 674 milyon liralık yapılandırma yaptık. 18 Mayıs’ta başladığımız bu uygulamada bugüne kadar bu kadarlık bir borcu yapılandırdık.

76 milyon 452 bin liralık da tahsilat yaptık.

Bir kısım vatandaşımız hiç vadesini beklemeden ödemelerini de yapmış olacak.

Bu kanun kapsamında 119 milyar lira alacağı yapılandıracağız” dedi.

DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM

Geriye dönük 3 yıllık dönemde beyannamesini zamanında veren ve vergisini düzenli ödeyen uyumlu mükelleflere yüzde 5 oranında indirim uygulamasının da başladığını hatırlatan Ağbal, “2018 yılında verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden de ilk vergi indirimlerini yaptık.

Şu ana kadar 57 bin 679 vergi mükellefi yüzde 5 indirimden yararlandı.

Almamız gereken 526 milyon liralık vergiden vazgeçtik” dedi.