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Yapı Kredi'nin kârı beklentileri aştı

01.08.2018 - 08:55 | Son Güncelleme :
Yapı Kredi'nin kârı beklentileri aştı

Yapı Kredi'nin ikinci çeyrek net kârı 1.2 milyar TL ile beklentileri aştı.

Yapı Kredi'nin net kârı ikinci çeyrekte beklentileri aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.6 arttı ve 1.2 milyar lira oldu. Reuters anketine katılan uzmanlar bankanın ikinci çeyrek 1.1 milyar lira net kâr edeceğini tahmin ediyorlardı.

Banka Nisan-Haziran dönemi bilançosunu dün KAP'a açıkladı.

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