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Yapı Kredi'nin kârı 3.6 milyar TL oldu

05.02.2020 - 10:44
Yapı Kredi'nin kârı 3.6 milyar TL oldu | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi'nin 2019 net kârı yüzde 22.9 düşüşle 3.6 milyar TL olurken; kredileri yüzde 6.9 arttı.

Yapı Kredi'nin net kârı geçen yıl yüzde 22.9 düşüşle 3.6 milyar liraya inerken, kredileri yüzde 6.9 artışla 240.5 milyar lira oldu. Banka dün akşam yıl sonu bilançosuyla birlikte yayımladığı 2020 yılı hedeflerinde gelir tablosundaki tüm kalemlerin katkısıyla kârlılıkta iyileşme beklediğini belirtti.

Yapı Kredi'nin net faiz gelirleri 2019'un tamamında yüzde 6 artışla 14.8 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 31.6 yükselişle 5.3 milyar lira oldu.

Yapı Kredi bu yıl TL kredilerde yüksek yüzde 10'lu seviyelerde büyüme, döviz kredilerde hafif daralma öngördü.

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Net faiz marjında büyüme öngören banka, marjın yüzde 3.7 veya daha üzerinde olacağını belirtirken, komisyon gelirlerinde yasal düzenlemelerdeki değişiklikler nedeniyle yüksek tek haneli büyüme gerçekleşeceğini tahmin etti.

Yapı Kredi 2020 yılında takipteki kredilerin yüzde 7'ye yakın seviyede gerçekleşeceğini tahmin etti.


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