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Yapi kredi’ye 1.35 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

10.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme : 10.10.2017 - 14:30

Yapı Kredi toplam 1.35 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

Yapı Kredi, 17 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 1 milyar 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisi, 411.3 milyon dolar ve 799.7 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi. İki ayrı dilimde sağlanan sendikasyon kredisinin vadesi sırasıyla 367 gün ve 2 yıl oldu. Kredinin maliyeti ise 367 gün için libor + yüzde 1,35 ve euribor + yüzde 1,25, 2 yıl içinse libor + yüzde 2,20 ve euribor + yüzde 2,10 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi böylece, Ekim 2016’da sağladığı krediyi yüzde 113 oranında yenileyerek, uluslararası piyasalarda bankaya ve ülke ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

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Dünya’daki belirsizlik nedeniyle zorlu faaliyet ortamına rağmen Yapı Kredi’nin fonlama kaynaklarını güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın şu değerlendirmede bulundu: “Küresel piyasalarda her geçen gün artan belirsizlik ve volatiliteye rağmen, saygın finans kuruluşlarının yüksek talep gösterdiği bu sendikasyon kredisi bir anlamda Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan sağlam güvenin önemli bir göstergesi. Sene başından bu yana eurobond ihracı ve sendikasyon ile 3,8 milyar dolara ulaşan kaynağın ardından imzaladığımız bu başarılı anlaşmadan  sağladığımız krediyi dış ticaretin finansmanında kullanacağız. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda ihracatı ve ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Sağlanan sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü Bank of America Merrill Lynch International Limited ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch International Limited, aracılığını ise UniCredit Bank AG, London Branch üstlendi.


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