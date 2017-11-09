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Yapı Kredi 'Dünyanın En Yenilikçi Dijital Bankası' seçildi

09.11.2017 - 14:56

Yapı Kredi, Global Finance tarafından “Dünyanın En Yenilikçi Dijital Bankası” seçildi.

Son bir yılda sadece dijital bankacılığa kazandırdığı devrim niteliğindeki uygulamalarla 30 ödül alan Yapı Kredi’nin kurumsal dijital kanalları da aynı kurum tarafından “Dünyanın En İyi Kurumsal Site Tasarımı” ödülüne layık görüldü. 

DİJİTAL BANKACILIĞIN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ

Global Finance tarafından bu yıl ayrıca bölgesel değerlendirmede “Avrupa’nın En İnovatif Dijital Bankası” seçildiklerini hatırlatan Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, geleceğin bankacılık dünyasını kuracak ürün ve hizmetleri bugünden tasarladıklarını söyledi. Açıkalın, bankanın gelecek vizyonu hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak daima geleceğin teknoloji ile şekilleneceği bilinciyle hareket ediyor, dijital bankacılığın geleceğini inşa ediyoruz. Vizyonumuz insan hayatına değer katan, insanı odak noktasına alan teknolojiler üretmek. Bunun için Yapı Kredi Mobil’i ‘Bankanın Uzaktan Kumandası’ olarak konumlandırarak, müşterilerimize tek elden tüm bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilecekleri, tüm kanalların bir biriyle iletişimde olduğu bir bankacılık dünyası oluşturuyoruz.

Dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son 1 yılda yüzde 35, mobil bankacılık müşterilerimizin ise yüzde 56 oranında arttı. Avrupa’da ilk olma özelliği taşıyan Göz-ID uygulamasının ise 1 yıldan kısa sürede 5.5 milyon kez kullanıldığını hatırlatmak isterim. Yapı Kredi Mobil’e entegre ettiğimiz ATM’ye dokunmadan QR kod ile para çekme özelliği ile de yaklaşık 4 milyon işlem gerçekleştirildi.

Dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık kullanım oranımız Eylül 2017 itibariyle yüzde 85’e ulaştı. Aktif dijital müşterimiz olan her 7 kullanıcının 6’sı mobil bankacılık hizmetlerimizi kullanıyor. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 94’e yükseldi. Hem bu rakamsal sonuçlar hem de aldığımız tüm bu iddialı ödüller sektörde ne kadar doğru bir noktaya önderlik ettiğimizi bize daha iyi anlatıyor.

Dijital bankacılığa olan yatırımlarımız neticesinde sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşterilerimizce takdiri, layık görüldüğümüz tüm bu ödüller bizlere en büyük motivasyonu sağlıyor. Tüm bu performans neticesinde Global Finance tarafından Avrupa’dan sonra dünyanın da en yenilikçi dijital bankası olarak seçilmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz.”


Etiketler

  • yatırım
  • Yapı Kredi
  • bölgesel değerlendirme
  • Dijital bankacılıK
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