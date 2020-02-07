"Yabancı yatırımlarda hareketlilik görebiliriz"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Sargın, "Bazı yabancı yatırımcıların şirket evliliği veya satın alma konusunda Türkiye ile ilgilendiklerini biliyoruz. 2020'de bu konularda Türkiye'de bir hareketlilik görebiliriz" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, bazı yabancı yatırımcıların şirket evliliği veya satın alma konusunda Türkiye ile ilgilendiklerini belirterek, "Hem öngörülebilirliğin artması hem de bazı yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgilenmesi nedeniyle ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırım tutarında bu yıl yükseliş bekliyoruz." dedi.

Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un herkes için çok zorlu bir yıl olduğunu kaydederek, özellikle küresel anlamda herkesin göremediği, kontrol edemediği birtakım gelişmeler yaşandığını söyledi.

Global anlamda yaşanan ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin küresel yatırımlara yönelik olumsuz etkilerine değinen Sargın, yatırım tutarının 2018'de globalde 1,3 trilyon dolar, Türkiye'de 13 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2019'da henüz netleşmese de bu rakamların bir miktar düşmesini beklediklerini anlattı.

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Sargın, 2020'de dünya ekonomisinde biraz daha öngörülebilirliğin yükseleceğini, bunun küresel yatırımlara olumlu yansıyacağını belirterek, "Bazı yabancı yatırımcıların şirket evliliği veya satın alma konusunda Türkiye ile ilgilendiklerini biliyoruz. Dolayısıyla hem öngörülebilirliğin artması hem de bazı yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgilenmesi nedeniyle ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırım tutarında bu yıl yükseliş bekliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl özellikle birleşme ve satın almalarda Türkiye'de bir hareketlilik görülebileceğini vurgulayan Sargın, bu yatırımların yenilikçi sektörlerde de olabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Türkiye'nin şu anda uluslararası doğrudan yatırımlardan yüzde 1 pay aldığını ifade eden Sargın, "Bu rakam Türkiye'nin potansiyelinin çok altında. Hedefimiz, görmek istediğimiz; Türkiye'nin bu yatırımlardan payını yüzde 3'e yükseltmesi. Bu durumda Türkiye en çok yatırım çeken ilk 10 ülke arasına girmiş olacak. Bu hedefe doğru koşmamız lazım." dedi.

Sargın, Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumda yaşanan sıkıntılardan bahsederek, halihazırda mevcut yabancı yatırımcıları burada tutmak için özel gayret göstermeleri gerektiğini söyledi.

YATIRIMCILAR UZUN VADEDE TÜRKİYE'DE HEP KAZANDI"

Sargın, YASED üyeleri arasında 100 yıldır Türkiye'de yatırım yapmış şirketlerin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye yıllar içerisinde ne günler gördü, neler yaşadı biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Ancak uzun vadede yatırımcılar Türkiye'de hep kazandı ve ülkemizin ekonomik büyüme anlamında yönünün yukarı doğru olduğunun farkındalar. Bu kapsamda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun bizim de çok önem verdiğimiz bir çalışması var. Devletimiz ile birlikte YASED'in de aktif katılım sağladığı bu kurul, Yatırımlar Çerçeve Kanunu için çalışıyor. Yatırım ortamını kendi içimizde, en azından kontrol edebildiğiniz ortamda en iyi hale getirirsek bu yatırımcılar mutlu kalır, kendi yatırımlarını büyütürler. Bizim çalışmalarımız da gösteriyor ki aslında bugün Türkiye'deki yeni yatırımların çoğu mevcut yatırımcıların yatırımlarını büyütmelerinden geliyor, yeni yatırımcıya bu jeopolitik ortamda çekmek daha zor."

Sargın, mevcut dış yatırımcıların Türkiye'yi tanıdığı ve ülkenin potansiyeline inandığı için yatırımlarını büyüttüğünü söyledi.

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRECEK YENİ KANUN GELİYOR

Sargın, Türkiye'nin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde son 2 yılda önemli çalışmalarla 27 sıra birden sıçradığını ve 33'üncülüğe yükseldiğini anımsatarak, bu alanda çok önemli bir başarı yakalandığını vurguladı.

Endekste yakaladıkları yükselişle Türkiye'nin bir konuya odaklandığında neleri başarabileceğini gösterdiğini dile getiren Sargın, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları sayesinde bu güzel işlerin süreceğini, kamu ile özel sektörün el birliğiyle başarının devam ettirileceğini anlattı.

Sargın, "Türkiye olarak yüksek katma değerli ve teknolojili yatırımlar istiyoruz. 'Bunları çekmek için Türkiye'nin yatırım stratejisini oluşturmamız' lazım diyoruz. Söz konusu kanun sayesinde bu konularla ilgili çekim gücü olmak için düzenlemeler yapılıyor. Arka tarafta büyük sinerji var ancak bu çalışmaların fazla görünürlüğü yok." diye konuştu.

"BREXİT SONRASI SÜRECİN TÜRKİYE İÇİN OLUMLU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sargın, Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl olması gerektiğine değinerek, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

İki ülke arasında sıkı bir ticaret bulunduğunu dile getiren Sargın, "Brexit sonrası sürecin Türkiye için her halükarda olumlu gelişeceğini düşünüyorum. Ancak iyi planlama yapmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sargın, Türkiye'nin İngiltere'ye yeni alternatifler sunabileceğini kaydederek, "İngiltere'den yeni gelecek yatırımcılara da ticaretle ilgili de yeni kapılar açabiliriz. İngiltere bizim feda edemeyeceğimiz çok önemli bir ticaret ve yatırım ortağımız. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor ve iyi bir yere doğru gitmesini ümit ediyorum." diye konuştu.

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