Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 4 Eylül haftasında 91,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 70,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Eylül haftasında net 91,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 70,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Ağustos itibarıyla 20 milyar 556,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 774,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 625,1 milyon dolardan 5 milyar 650,4 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,4 milyon dolarlık satışla 259,3 milyon dolardan 253,9 milyon dolara geriledi.

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