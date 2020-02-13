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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

13.02.2020 - 16:24
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcı, 7 Şubat haftasında net 82,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 548,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken; 10,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında net 82,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 548,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 10,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ocak itibarıyla 33 milyar 377 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 862,3 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 481,4 milyon dolardan 14 milyar 859,8 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 10,9 milyon dolarlık alışla 354,8 milyon dolardan 365,7 milyon dolara çıktı.

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