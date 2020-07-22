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Yabancı ekonomistler Merkez Bankası faiz beklentisini açıkladı

22.07.2020 - 13:05
Yabancı ekonomistler Merkez Bankası faiz beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmesinin beklemiyor.

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Özellikle enflasyondaki artışla beraber TCMB'nin genişlemeci para politikasına belli bir süre ara vermesi öngörülüyor.

Analistler, bu durumun TCMB'nin genişlemeci para politikasında sona yaklaştığı anlamına gelmediğini bankanın enflasyonun seyrine göre faizlerde tekrar indirime gidebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin para
politikasındaki parametrelerde değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

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Matys, genişlemeci para politikasına ara vermenin, TCMB'nin enflasyonu son aylarda hangi faktörlerin etkilediği ve bu etkilerin uzun mu yoksa kısa süreli mi olacağı konularını değerlendirmesine olanak sağlayacağını aktardı.

TCMB'nin bu yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün hızlanacağı ve 2021 yılında daha da gerileyeceği öngörüsüne dikkati çeken Matys, bu nedenle bu aşamada genişlemeci para politikasının sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu dile getirdi.

Matys, reel faiz oranları düşük seviyelerde olduğu için TL'nin genişlemeci para politikasına ara verme durumundan fayda sağlayamayacağı öngörüsünde bulundu.

"ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN ŞU AN İÇİN FAİZ İNDİRİMİ SEÇENEĞİNİ ORTADAN KALDIRDI"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacağını öngördü. Rendell, bu yıl daha düşük faiz oranlarının gerçekleşebileceğini söyledi.

Rendell, enflasyondaki artışın şu an için faiz indirimi seçeneğini ortadan kaldırdığını aktardı.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

25 Haziran'daki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.


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