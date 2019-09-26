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Volkswagen'den Türkiye yatırımıyla ilgili yeni açıklama

26.09.2019 - 16:17 | Son Güncelleme :
Volkswagen'den Türkiye yatırımıyla ilgili yeni açıklama | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Tostmann, "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" dedi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" dedi. Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar Euro'dan (1.09 milyar dolar) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor.

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Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirtti.

Kaynaklara göre inşasının 2020 yılı sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratabilir.

Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.


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