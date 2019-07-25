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Volkswagen'den 9.6 milyar Euro kar

25.07.2019 - 11:46
Volkswagen'den 9.6 milyar Euro kar | Ekonomi Haberleri

Volkswagen, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre vergi öncesi karını yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar Euro'ya çıkardı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 125,2 milyar Euro gelir elde ederken, vergi öncesi karını yüzde 6,5 yükselişle 9,6 milyar Euro'ya çıkardı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran ve merkezi Wolfsburg'da olan Volkswagen Grubu, yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu. Buna göre, geçen yılın ilk 6 ayında 119,4 milyar Euro gelir elde eden Volkswagen, 2019'un aynı döneminde yüzde 4,9 artışla gelirini 125,2 milyar Euro'ya çıkardı. Volkswagen'in vergi öncesi karı da yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar Euro oldu.

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Küresel otomotiv sektöründeki zor koşullardan dolayı Volkswagen'in tüm birimlerindeki satışların geçen yıla göre yüzde 2,8 düşerek 5,4 milyon araç seviyesine inmesine karşın gelir ve karındaki artış dikkati çekti.

Spor otomobillere olan talebin artması ve dizel skandalı için daha az kaynağın ayrılması şirketin bilançosunu olumlu etkiledi.

Alman şirket, bu yıl gelirlerinin yüzde 5 artmasını bekliyor. 


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