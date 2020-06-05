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Victoria's Secret’in İngiltere kolundan iflas açıklaması

05.06.2020 - 17:52
Victoria's Secret’in İngiltere kolundan iflas açıklaması | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli Victoria's Secret’ın İngiltere’deki kolundan yapılan açıklamada, zincirin İngiltere’deki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği bildirildi.

 

ABD merkezli dünyaca ünlü kadın giyim mağazası Victoria's Secret’ın İngiltere’deki kolundan yapılan açıklamada, zincirin İngiltere’deki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği bildirildi.

Victoria Secret’in tüm mağazaları İngiltere’de karantina uygulamasının başladığı 23 Mart’tan beri kapalı bulunuyor. Şirketin devir sürecini yürüten Deloitte’den yapılan açıklamada henüz işten çıkarmanın olmayacağını, giyim zincirine yeni bir alıcının bulunması için çalışılacağı kaydedildi.
Victoria's Secret’ın İngiltere’deki şirketi şubat ayında yıllık bazda 170 milyon sterlin zarar ettiğini bildirmişti.

İngiltere’nin ünlü moda ve giyim zincirlerinden Cath Kidston ve Laura Ashley’de koronavirüs salgının ardından iflaslarını açıklamıştı.

İngiltere'de 2016 yılında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumu sonrasında artan belirsizliklere, bu yıl koronvirüs salgının eklenmesi karşısında çok sayıda perakende zinciri finansal zorluk yaşıyor.


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