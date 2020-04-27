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Varlık alımlarının 6 trilyon dolar olması bekleniyor

27.04.2020 - 15:11
Varlık alımlarının 6 trilyon dolar olması bekleniyor | Ekonomi Haberleri

Fitch, küresel varlık alım programlarının toplam hacminin bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında merkez bankalarının bilançolarının "aşırı hızlı" şekilde büyüdüğü belirtilerek, bu yılın sonunda küresel varlık alımlarının 6 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Robert Sierra, "Bu çok büyük bir meblağ. 6 trilyon dolar, 2009 ve 2018 yılları arasında gördüğümüz toplam küresel varlık alımlarının yarısından fazla." ifadelerini kullandı.


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