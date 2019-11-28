Vakko 13 yıl sonra Beyoğlu’na dönüyor | Ekonomi Haberleri

2006’da İstanbul Beyoğlu’ndaki 44 yıllık mağazasından ayrılan Vakko, 13 yıl aradan sonra Beyoğlu’na geri dönüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız geçtiğimiz günlerde Vakko’ya Beyoğlu’na dönmesi için çağrıda bulunmuş ‘Sayın Cem Hakko’yu ziyaret edeceğim. Kendisinden yeniden gelip Beyoğlu’nda dükkan açmasını isteyeceğim’’ demişti. Beyoğlu Belediye Başkanı’nın bu çağrısına Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’dan karşılık geldi. Önceki gün Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı ziyaret eden Cem Hakko, Yıldız’ın Vakko’nun Beyoğlu’na geri dönme çağrısına olumlu baktıklarını açıkladı. Gerekli çalışmaların kısa vadede yapılacağını söyleyen Hakko, yer hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlayacaklarını açıkladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, Cem Hakko’nun Beyoğlu’na dönme kararını memnuniyetle karşıladığını ve Beyoğlu ile özdeşleşen markalar için bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.

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