VakıfBank ve TNB'den dijital iş birliği | Ekonomi Haberleri

VakıfBank ve Türkiye Noterler Birliği, noterliklerde ve yurt dışı konsolosluklarında vekaletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde yüzde 100 otomasyon sağlayan iş birliği gerçekleştirdi.

VakıfBank ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında "Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi Verilerinin Paylaşımına" yönelik protokol, 3 Aralık'ta Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

Protokol sayesinde Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi'nde bulunan vekaletname-azilname verileri, ilk defa bir banka tarafından sorgulanabilecek.

Noterliklerde ve yurt dışı konsolosluklarda vekaletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde vekaletnamelerin varlığı, doğruluğu ve geçerliliği, sistemden online olarak kontrol edilebilecek.

"ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZDE TEKNOLOJİ MERKEZDE"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Noterler Birliği'yle gerçekleştirdikleri entegrasyonla bir ilke daha imza atmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, iş birliği sayesinde vekaletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde yüzde 100 otomasyon sağlanacağını kaydetti.

Noterlerin, bankalarının ve müşterilerinin hayatının kolaylaşacağını aktaran Üstünsalih, "Çağdaş bankacılık misyonumuz gereğince, tüm uygulamalarımızda, ürün ve hizmetlerimizde teknolojiden her daim faydalanıyoruz. Dijitalleşmeyi takip etmekle kalmıyor, katkı sunuyoruz. Dijital dönüşümün ön planda olduğu bugünlerde, Bankamızda tüm süreçlerimizde dijitalleşmeyi sağlıyoruz. Bankamız ile Noterler Birliğimizin işbirliği sonucu çalışmaları başlatılan tam verimli entegrasyon süreci de bu yaklaşımımızın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, entegrasyon sayesinde vekaletname ve azilname sorgularının online olarak gerçekleştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vekaletnameyle işlem yapılması esnasında sistem, otomatik olarak Noterlik Paylaşım Sistemi’ne yönlenecek ve vekaletname ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Müşterinin vekaletname teyidi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacağı için şubedeki işlem süresi kısalacak, sağlanan verimlilikle birlikte müşteri memnuniyeti de artacak. Bankamız müşterileri adına sahte vekaletname ile işlem yapma riski ortadan kalkacak, noterler tarafından Bankamız şubelerine telefonla destek verme süreci bitecek, süreç yalın ve daha güvenilir bir hal alacak.

Bu işbirliğimiz de dijitalleşme yaklaşımımızın bir parçası. Bundan sonra da hizmet kalitemizi, verimliliği ve müşteri memnuniyetini artıracak benzer iş birliklerinde güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz. Ürün ve hizmetlerimizle toplumun her kesiminin yanındaki güç olmaya, müşterilerimize en yeni dijital çözümleri sunmaya devam edeceğiz."

"İŞLEM GÜVENLİĞİ TESİS EDİLECEK"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de, Adalet Bakanlığı ile uzun zamandır yürüttükleri çalışmalar neticesinde, noterlerde ve yurt dışı konsolosluklarında yapılan vekaletnamelerin varlığının, doğruluğunun ve geçerliliğinin kurum ve kuruluşlar tarafından sorgulanmasına ve azil olup olmadığı bilgisine erişmelerine imkanı sağladıklarını ifade etti.

Bakanlığın da onay verdiği bu protokol ile ilk olarak VakıfBank'la yapacakları entegrasyonla bu hizmeti sağlacaklarını belirten Cin, "Böylece VakıfBank ilgilileri, bankaya gelen bir müşterinin elindeki vekaletnamenin işlem yapma engelinin olup olmadığını tespit edebilecek. Sonuç olarak banka tarafında da işlem güvenliği tesis edilerek sahteciliklerin önüne geçilmesi sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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