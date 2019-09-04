Vakıfbank borçlanma aracı ihraç edecek | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank, 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edecek.

Vakıfbank yurt içinde 5 milyar TL nominal tutara kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kararı aldı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada; ihracın farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

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Vakıfbank, geçen yıl Eylül ayında 5 milyar lira nominal değerde vadesiz ve sabit faizli özkaynak hesaplamasına dahil edilecek tahvilin ihracını gerçekleştirmişti. İhraç, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından satın alınmıştı.

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