‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi

Vakıfbank borçlanma aracı ihraç edecek

04.09.2019 - 10:36
Vakıfbank borçlanma aracı ihraç edecek | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank, 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edecek.

Vakıfbank yurt içinde 5 milyar TL nominal tutara kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kararı aldı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada; ihracın farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Vakıfbank, geçen yıl Eylül ayında 5 milyar lira nominal değerde vadesiz ve sabit faizli özkaynak hesaplamasına dahil edilecek tahvilin ihracını gerçekleştirmişti. İhraç, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından satın alınmıştı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.780 Değişim: 0,97% Hacim : 2.296 Mio.TL Son veri saati : 11:30
Düşük 99.574 04.09.2019 Yüksek 99.955
Açılış: 99.657
5,6593 Değişim: -1,21%
Düşük 5,6503 04.09.2019 Yüksek 5,7349
Açılış: 5,7285
6,2226 Değişim: -1,05%
Düşük 6,2109 04.09.2019 Yüksek 6,2967
Açılış: 6,2885
279,83 Değişim: -1,80%
Düşük 279,28 04.09.2019 Yüksek 285,44
Açılış: 284,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.