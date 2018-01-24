Vakıfbank 650 milyon dolar borçlandı

Vakıfbank 5 yıl vadeli eurobond ihracı ile 650 milyon dolar borçlandı.

Vakıfbank'ın beş yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracıyla 650 milyon dolar borçlanırken, nihai getiri yüzde 5.85 oldu. Thomson Reuters servislerinden IFR tarafından bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre 26 Ocak 2023 itfalı tahvilin kupon oranı yüzde 5.75 olarak belirlendi.

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Tahvilin getirisi dün talep toplanmaya başlanırken en başta yüzde 6 civarlarında açıklanmış, daha sonra yüzde 5.85-5.90 aralığına revize edilmişti. İhraç tutarı da planlanan 500 milyon dolara kıyasla yükseltilmiş oldu.

İhracı Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Societe Generale, Standard Chartered ve UniCredit yönetiyor.

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