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VakıfBank 417 milyon dolar kaynak sağladı

16.10.2019 - 17:09
VakıfBank 417 milyon dolar kaynak sağladı | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık kaynak sağladı.

VakıfBank, Hazine işlemlerine dayalı, 3 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vadeli, 417 milyon dolar değerinde seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi ve seküritizasyon programı kapsamında uzun vadeli ve uygun maliyetli ihraç tutarı 1.8 milyar dolara ulaştı.

VakıfBank’tan yapılan açıklamada, "VakıfBank, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türk bankalarının Diversifed Payment Rights (DPR) Seküritizasyon programı derecelendirme notlarını yatırım yapılabilir seviyesinin altına indirmesinin ardından, ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka oldu" denildi.

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VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin bu yıl gerçekleştirdikleri ilk seküritizasyon işlemi olduğuna da dikkat çekti ve ekledi: "Her zaman olduğu gibi sektördeki öncü duruşumuzu koruyarak bu alanda Türkiye'deki ilk işlemi tamamladık. Bu yıl temmuz ayındaki not indirimi nedeniyle, bu işlem özelinde program kapsamındaki tüm bankalardan tek tek onay alarak zorlu bir süreci başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, VakıfBank'a duydukları güven ve desteklerinden ötürü yatırımcılara ve destek veren bankalara teşekkürlerimi sunuyorum."

Söz konusu işlemin VakıfBank'a ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha gösterdiğini belirten Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı: "Yılbaşından bu yana, çeşitli yapılar altında eurobond ihracı, İTMK (covered bond) ihraçları, DPR Seküritizasyon işlemi, katkı ve ana sermaye benzeri tahvil ihraçları, sendikasyon kredileri, bilateral krediler dahil olmak üzere TL ve döviz cinsinden farklı fonlama kaynaklarını bilançomuza katmayı başardık. Böylece, uygun maliyetli ve uzun vadeli fonlama alternatifleriyle ülkemize kaynak teminine katkı sağlamaya devam ettik. VakıfBank olarak uluslararası sermaye piyasalarındaki lider duruşumuzla, milli ekonomimize ve reel sektöre destek olmaya devam edeceğiz."


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