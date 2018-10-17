Naci Ağbal ve Osman Çelik Vakıf Katılım’ın Yönetim Kurulu’nda

64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal ve bugüne kadar katılım bankacılığı sektöründe birçok kurumun üst yönetiminde aktif olarak bulunan, Hazine Müsteşarı olarak görev yapmış Osman Çelik, bundan böyle Vakıf Katılım’ın Yönetim Kurulu’nda yer alacak.

Vakıf Katılım’ın bugün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda iki yeni yönetim kurulu üyesinin ataması yapıldı. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran başkanlığında düzenlenen toplantıda, 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal’ın ve bugüne kadar katılım bankacılığı sektöründe birçok kurumun üst yönetiminde aktif olarak bulunan, Hazine Müsteşarı olarak görev yapmış olan Osman Çelik’in Yönetim Kurulu Üyeliklerine atamaları yapıldı.

NACİ AĞBAL HAKKINDA

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığı’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı. 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi.

Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

Naci Ağbal 17 Ekim 2018 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı.

OSMAN ÇELİK HAKKINDA

Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1986 - 1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988 - 1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995 - 1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu’nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2000- 2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 - 2013 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Osman Çelik, Ekim 2013’ten itibaren Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Haziran 2015’ten itibaren de Genel Müdür olarak görevini sürdürdü.

Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. 12 Ocak 2017 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Çelik, 21 Ocak 2017 tarihinde Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Osman Çelik 17 Ekim 2018 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı.

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