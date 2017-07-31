‹ Önceki Haber İş Bankası'nın kârı geriledi İş Bankası'nın kârı geriledi Sonraki Haber › Coca-Cola İçecek 1 milyar dolar borçlanacak Coca-Cola İçecek 1 milyar dolar borçlanacak

'Uyumsuzluğu' tartışmak üzere toplanacaklar

31.07.2017 - 08:35

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, 'uyumsuzluğu' tartışmak üzere bir araya gelecek.

OPEC tarafından yapılan bir açıklamaya göre bazı OPEC ve OPEC dışı ülkelerin temsilcileri, 7 – 8 Ağustos tarihlerinde üretim kısıntısı taahhütlerinin neden gerisinde kaldıklarını tartışmak üzere Abu Dhabi'de bir araya gelecek.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yapılan açıklamada Kuveyt ve Rusya başkanlığındaki toplantıda, bazı ülkelerin arz kısıntısını tam olarak uygulamamalarının nedenleri değerlendirilecek. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa göre bazı ülkelerin temsilcileri, OPEC'in uyumu ölçmek için dışarıdan sağladığı kaynakların üretimi olduğundan fazla gösterdiğine değinecek.

Üretim kısıntısı konusunda hedefler, “ikincil kaynaklar” denilen altı bağımsız kaynağın üretim tahminlerine dayanıyor. Geçtiğimiz yıl üretim kısntısı başladığında Irak, tahminlerin tutarlı olmadığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Kaynaklara göre diğer OPEC ülkeleri de düşük performans konusunda ikincil kaynakları işaret ediyor.


‹ Önceki Haber İş Bankası'nın kârı geriledi İş Bankası'nın kârı geriledi Sonraki Haber › Coca-Cola İçecek 1 milyar dolar borçlanacak Coca-Cola İçecek 1 milyar dolar borçlanacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.700 Değişim: 0,00% Hacim : 4.454 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 107.700 28.07.2017 Yüksek 107.700
Açılış: 107.700
3,5333 Değişim: 0,14%
Düşük 3,5276 31.07.2017 Yüksek 3,5390
Açılış: 3,52835
4,1454 Değişim: -0,04%
Düşük 4,1416 31.07.2017 Yüksek 4,1595
Açılış: 4,1469
144,08 Değişim: 0,07%
Düşük 143,79 31.07.2017 Yüksek 144,48
Açılış: 143,98
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.