'Uyumsuzluğu' tartışmak üzere toplanacaklar

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, 'uyumsuzluğu' tartışmak üzere bir araya gelecek.

OPEC tarafından yapılan bir açıklamaya göre bazı OPEC ve OPEC dışı ülkelerin temsilcileri, 7 – 8 Ağustos tarihlerinde üretim kısıntısı taahhütlerinin neden gerisinde kaldıklarını tartışmak üzere Abu Dhabi'de bir araya gelecek.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yapılan açıklamada Kuveyt ve Rusya başkanlığındaki toplantıda, bazı ülkelerin arz kısıntısını tam olarak uygulamamalarının nedenleri değerlendirilecek. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa göre bazı ülkelerin temsilcileri, OPEC'in uyumu ölçmek için dışarıdan sağladığı kaynakların üretimi olduğundan fazla gösterdiğine değinecek.

Üretim kısıntısı konusunda hedefler, “ikincil kaynaklar” denilen altı bağımsız kaynağın üretim tahminlerine dayanıyor. Geçtiğimiz yıl üretim kısntısı başladığında Irak, tahminlerin tutarlı olmadığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Kaynaklara göre diğer OPEC ülkeleri de düşük performans konusunda ikincil kaynakları işaret ediyor.