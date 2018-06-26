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Ünlü yatırımcı: Türk Lirası alın

26.06.2018 - 09:59 | Son Güncelleme :
Ünlü yatırımcı: Türk Lirası alın

Ünlü yatırımcı Mobius, "Türk Lirası ucuz, Türk Lirası varlıkları alınabilir, yatırım yapılabilir" tavsiyesinde bulundu.

Sabancı Üniversitesi’nin Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'in (CEF) ikinci uluslararası konferansı "Finansal Piyasaların Geleceği" konferansında konuşan Mobius, "Türk Lirası çok değer kaybetti. Yatırımcılar beni arıyor. Ne yapalım diye, ne güzel ucuz bir para diyorum. Euronuz, dolarınız var, varlık alabilir, yatırım yapabilirsiniz diyorum. Paranın ucuz olması her zaman kötü olacak diye bir şey yok" diye konuştu.

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Mobius, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeleri hızlı büyüdükleri için sevdiklerini belirterek, bu ülkelerin genç nüfusu barındırdığını ve demogratif olarak da büyük fırsat sunduğunu belirtti.

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