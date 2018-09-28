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Ünlü restoran zinciri de konkordato istedi

28.09.2018 - 10:08
Ünlü restoran zinciri de konkordato istedi

Son günlerde özellikle ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordato başvurularına bir yenisi eklendi. Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz, Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi.

ÖNCEKİ GÜN BAŞVURDU

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İstanbul’da 45 yıl önce temeli atılan Kaşıbeyaz Turizm İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret AŞ ile şirketin sahipleri Ahmet Kaşıbeyaz ve Mehmet Murat Kaşıbeyaz için konkordato talep edildi. Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesine önceki gün yapılan başvuru dilekçesi ile birlikte, sunulan iyileştirme projesi ile şirket için konkordato talep edildi.

5 RESTORANI VAR

Dava başvuru dilekçesinde, şirketin mali darboğaza girmesine gerekçe olarak, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler gerekçe gösterildi. Kaşıbeyaz’ın biri Ankara’da 4’ü İstanbul’da olmak üzere 5 restoranı var.

Ünlü markanın temeli 45 yıl kadar önce, Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray’da açılan küçük restoran ile atılmıştı. Markanın bilinirliği ise, 1986’da Florya’da açılan restoran ile arttı.


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