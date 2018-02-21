ÜNLÜ Portföy’de atama

Sermaye piyasalarının deneyimli ismi Garanti Portföy eski Genel Müdür Yardımcısı Tolga M. Güsar, ÜNLÜ & Co ekibine katıldı. ÜNLÜ Portföy Yönetici Direktörlüğü görevine atanan Güsar, SPK onayının ardından Genel Müdürlük görevini üstlenecek.

Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Direktörlüğüne, Garanti Portföy'ün Eski Genel Müdür Yardımcısı Tolga M. Güsar atandı. 21 yıl önce iş hayatına Garanti Portföy'de fon yöneticisi olarak başlayan ve şirkette en son Kurumsal Gelişim, Ürün, Satış ve IT'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten tecrübeli isim 15 Şubat 2018 itibariyle ÜNLÜ Portföy Yönetim Kurulu Üyesi oldu, SPK’dan gerekli onayların tamamlanmasının ardından Genel Müdür olarak atanacak.

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Kariyerine Garanti Portföy Yönetimi’nde başlayan Güsar, 1997 - 2008 yılları arasında varlık ve fon yönetimi alanlarında yönetici, daha sonra EFG İstanbul Menkul Değerler’de Portföy Yönetim Direktörü olarak hizmet verdi. 2009 yılından beri Garanti Portföy Yönetimi’nde Koordinatör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Güsar’ın atamasıyla ÜNLÜ Portföy’ün sektördeki konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Tolga M. Güsar, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Finans bölümünde tamamlamıştır.

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