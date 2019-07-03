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Ülker, ortağı G. New Inc'e sermaye avansı gönderecek

03.07.2019 - 08:38
Ülker, ortağı G. New Inc'e sermaye avansı gönderecek | Ekonomi Haberleri

Ülker Bisküvi ortak olduğu G.New'a 60 milyon dolar sermaye avansı gönderme kararı aldı.

Ülker Bisküvi, yüzde 12.2 ortağı olduğu G.New Inc'e yeni yatırımlarda kullanılmak üzere 60 milyon dolar sermaye avansı gönderme kararı aldı. Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada G.New Inc'te sermaye artışı yapılması için Yıldız Holding ile görüşmeler yapılmasına da karar verildiğini belirtti.


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