Ülke ekonomisine 233 milyar liralık 'HES' katkısı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli, 18 yılda 587 hidroelektrik santralinin (HES) hizmete alındığını belirterek, "Bu santrallerle ülke ekonomisine 233 milyar liralık katkı sağlandı" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'de hidroelektrik enerjinin, "elektriğin sigortası" olduğunu bildirdi. Bu alanda son 18 yılda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün büyük işlere imza attığını vurguyan Pakdemirli, "Özel sektörün de bu alanda yatırım yapmasına imkan sağlanmasıyla ülkemizde 18 yılda 587 adet HES projesi tamamlanarak hizmete alındı. Bu santrallerle ülke ekonomisine 233 milyar liralık katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, hizmete alınan 587 HES ile bugüne kadar 895 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini aktararak, üretim potansiyelinin ise 44 milyardan 102,1 milyar kilovatsaate yükseldiğini belirtti.

Enerji bağımlılığını azaltmak için yerli kaynakları hızla devreye aldıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: "Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında ne yazık ki henüz ulaşılması gereken düzeyde değil. Ancak biz bu kaynağı etkin bir şekilde kullanmakta kararlıyız. Hizmete alınan son 587 HES'in yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli 57,1 milyar kilovatsaat. Kalkınmakta olan ülkemizin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında, temiz ve yenilenebilir olarak karşılanmasını sağlama açısından HES'ler çok önemli. Bütün dünyada, ABD'den Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 80, hatta yüzde 100'e kadar artırmıştır. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz."

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