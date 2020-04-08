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Ücretsiz izinliye maaş desteği

08.04.2020 - 08:55
Ücretsiz izinliye maaş desteği | Ekonomi Haberleri

Hiçbir vatandaşın işini kaybetmemesi için mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından hükümet de bir dizi tedbir alarak, salgının ekonomik etkilerini azaltmak için sıkı önlemleri devreye aldı. Yaşanan süreçte vatandaştan iş dünyasına kadar tüm kesimleri içine alan bir anlayışla hareket edilirken, özellikle istihdamın korunmasına yönelik adımlar hız kazandı. Dün Twitter üzerinden bir video paylaşarak açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hiçbir vatandaşın işini kaybetmemesi için mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti. Albayrak, “Sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz” dedi.

MERAK ETMEYİN

Esnaf için, mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ’ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyleyen Albayrak, “Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar var. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” diye konuştu.

4.4 MİLYON AİLE

Dar gelirli 2.1 milyon aile için bin liralık nakit yardımı hatırlatan Albayrak, yeni çalışmayla 2.3 milyon aileye daha bu yardımın yapılacağını söyledi. Konuyla ilgili çalışmaların bu ay tamamlanacağını ifade eden Albayrak, toplamda 4.4 milyon aileye nakdi yardım sağlanmış olacağını bildirdi. 5 bin lira altında geliri olan vatandaşlar için 10 bin liraya kadar, düşük maliyetli temel ihtiyaç desteğinin devreye alındığını anımsatan Albayrak, “3.7 milyon insanımız başvurdu. Ödemeleri bu hafta başlatıyoruz” dedi.

180 BİN ESNAF BAŞVURDU

Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek finansmanının devreye girdiğini dile getiren Albayrak, “Pazartesi günü itibari ile 180 binin üzerinde esnafımız kredi için, yaklaşık 46 bin esnafımız da Paraf Ticari Kartı için başvuru yaptı” dedi. 55 binden fazla esnafın 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafın da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandığını anlatan Albayrak, toplamda 2 milyar liradan fazla esnafa destek sağlanmış olduğunu söyledi.

İŞ’E DEVAM DESTEĞİ

KOBİ’ler için KGF aracılığı ile İş’e Devam Desteğinin devreye alındığını kaydeden Albayrak, “Yaklaşık 51 bin 651 firmamız (İş’e devam desteği)ne başvurdu. Pazartesi gün sonu itibari ile yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar lira kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Kullandırımlar bu hafta başladı. 2.8 milyar liralık finansman ilk gün KOBİ’lerimizin hesaplarına geçti. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, KOBİ’lerimizin taleplerini tüm ekibimiz ile anlık takip ediyoruz” diye konuştu.

‘MÜCADELEDE ÖZEL BANKALARI GÖRME ARZUSUNDAYIZ’

BDDK bünyesindeki çağrı merkezi, sosyal medyada devreye alınan takip hesapları ve bakanlık bünyesindeki ekiplerin tüm talepleri anlık takip ettiğinine dikkat çeken Berat Albayrak, “Sadece 1 haftalık sürede 10 bine yakın şikâyet ve talebi inceledik, dönüşünü sağladık. Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız” diye konuştu.

YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ ALIYORUZ

Yaşanan sürecin bir milli mücadele olduğunu vurgulayan Berat Albayrak, “Türkiye’nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerde milleti ile aynı safta buluşamayanların bugünlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerinin boş çıktığını görüyoruz. 17 yıldır, sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini alıyoruz. Hiçbir tıbbi ekipman ihtiyacı, maddi destek, küresel yardım olmaksızın mücadelemizi sürdürüyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok” diye konuştu.


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