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Tusk ve Johnson Brexit konusunda görüşecek

19.09.2019 - 10:29
Tusk ve Johnson Brexit konusunda görüşecek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk ve İngiltere Başbakanı Johnson önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Brexit konusunda görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Brexit konusunda ikili görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

Tusk ve Johnson BM Genel Kurul toplantısına katılacak ancak ikili görüşmelerinin tam zamanı henüz teyit edilmedi.

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AB, bu hafta Johnson'ın yeni bir Brexit anlaşmasının hazırlanmakta olduğu iddialarına karşı çıkmış ve İngiltere'nin 31 Ekim'de zarar verici anlaşmasız Brexit'e doğru ilerlediği konusunda sert şekilde uyarmıştı.

AB liderleri, 31 Ekim'den iki hafta önce Brüksel’de yapılacak zirve kapsamında biraraya gelecekler.


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