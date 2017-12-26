‹ Önceki Haber İşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı! İşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı! Sonraki Haber › Kredi kartı kullananlar dikkat! Sayılı günler kaldı Kredi kartı kullananlar dikkat! Sayılı günler kaldı

TÜRSAB seçimlerinde tarih belli oluyor

26.12.2017 - 13:17

TÜRSAB’ı seçime götürmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atanan 3 kişilik heyet yarın TÜRSAB seçimlerinin yapılacağı tarihi açıklayacak.

Yılan hikayesine dönen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) seçimlerinin tarihi yarın açıklanıyor. Yılan hikayesine dönen seçimlerin tarihi belli oluyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TÜRSAB’ı seçime götürmek için atanan TÜRSAB eski Başkanı Talha Çamaş, Turizm Bakanlığı eski müsteşarı Nedim Öztürk ve TÜRSAB yönetim kurulu üyesi Mustafa Kutluoğlu’ndan oluşan 3 kişilik heyet yarın Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) ile bir araya gelerek seçim tarihini duyuracak.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

NELER OLMUŞTU

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre; seyahat acenteleri 2-3 Aralık’ta yeni başkanını seçmeye hazırlanırken mevcut Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy flaş bir kararla adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Hemen arkasından da TÜRSAB seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu. Arkasında yapılan itirazlar ve tartışmalar sonucunda devreye Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girmiş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Kurul Toplantısı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceği bilgisini vermişti. Bakanlık geçtiğimiz günlerde TÜRSAB’ı Genel Kurul’a götürecek heyet açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı işlemlerini yürütmek üzere 5362 sayılı ‘Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca bnakanlığımız tarafından E. Nedim Öztürk, M. Talha Çamaş ve Mustafa Kutluoğlu görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.


Etiketler

  • TÜRSAB
  • TUYED
‹ Önceki Haber İşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı! İşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı! Sonraki Haber › Kredi kartı kullananlar dikkat! Sayılı günler kaldı Kredi kartı kullananlar dikkat! Sayılı günler kaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.007 Değişim: 0,22% Hacim : 3.710 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 111.665 26.12.2017 Yüksek 112.261
Açılış: 112.131
3,8118 Değişim: 0,08%
Düşük 3,7969 26.12.2017 Yüksek 3,8130
Açılış: 3,8086
4,5262 Değişim: 0,12%
Düşük 4,5075 26.12.2017 Yüksek 4,5264
Açılış: 4,52085
157,05 Değişim: 0,57%
Düşük 155,81 26.12.2017 Yüksek 157,05
Açılış: 156,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.