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Türkiye'ye 5,6 milyon turist geldi

29.08.2018 - 11:36
Türkiye'ye 5,6 milyon turist geldi

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz'da yüzde 1.74 artışla 5.67 milyon kişi, yedi ayda ise yüzde 24.9 artışla 21.64 milyon kişi oldu.

Bakanlık verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 15.14 pay ve 3.28 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 10.73'lük pay ve 2.32 milyon kişi ile ikinci, İran yüzde 6.09'luk pay ve 1.32 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı Gürcistan ve İngiltere izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş, 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.


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