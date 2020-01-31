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Türkiye'nin turizm geliri yüzde 20.6 yükseldi

31.01.2020 - 12:34
Türkiye'nin turizm geliri yüzde 20.6 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin turizm geliri, 2019'un dördüncü çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 20,6 yükselerek 7 milyar 885 milyon doları geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm geliri, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin, bu çeyrekte yaptığı harcamaların 5 milyar 804 milyon 853 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 80 milyon 715 bin bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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Bu çeyrekte yapılan harcamalarda 2018'in aynı çeyreğine göre en çok artış, paket tur ve tur hizmetleri harcamalarında gerçekleşti.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 62 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması da 35 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 artarak 10 milyon 841 bin 340 kişi olarak belirlendi. Bunların yüzde 85,9'unu (9 milyon 315 bin 240 kişi) yabancılar, yüzde 14,1'ini (1 milyon 526 bin 100 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72,4'ü gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ülkeyi ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 13,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 65,6 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise Ekim-Aralık 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 1 milyar 23 milyon 457 bin dolar oldu. Bunun 908 milyon 897 bin dolarını kişisel, 114 milyon 560 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,8 artarak 2 milyon 238 bin 810 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların kişi başı ortalama harcaması 457 dolar olarak gerçekleşti.


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