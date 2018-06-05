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Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

05.06.2018 - 11:42 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 2 milyar doları aşan değeriyle "Türkiye'nin en değerli markası" Türk Hava Yolları oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle "Türkiye'nin en değerli markası" Türk Hava Yolları (THY) oldu.

Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 11'incisini tamamlandı. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, listede ilk sırayı 2 milyar 42 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, onu 1 milyar 907 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yılın şampiyonu Türk Telekom takip etti.

Listede üçüncü sırayı ise 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile Turkcell alırken, Akbank 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle 4'üncü, Garanti Bankası 1 milyar 584 milyon dolarlık değeriyle 5'inci sıraya yerleşti.

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Söz konusu dönemde Ziraat Bankasının marka değeri yüzde 9'luk artışla 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı ve kurum 6'ncı sıradaki yerini korudu. Ziraat Bankasını, 1 milyar 334 milyon dolar ile İş Bankası, 1 milyar 258 milyon dolar ile Arçelik, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 878 milyon dolarla Ford Otosan takip etti.

EN DEĞERLİ 100 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 27,5 MİLYAR DOLAR

Çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27,5 milyar dolar oldu. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 6 yeni marka dahil olurken, Kütahya Porselen 87, Çelebi Hava Servisi 93, Ray Sigorta 96, Karel Elektronik 97, Ege Profil 98, Lokman Hekim 100. sıradan listeye girdi.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 91 ile ASELSAN'da oldu. Şirket bu artışla 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 53 ile Karsan Otomotiv'de oldu. Şirket bu düşüşle 56. sıradan 75. sıraya geriledi.

FUTBOL KULÜPLERİ ARASINDA BEŞİKTAŞ BİRİNCİ

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında ülke sıralamasında Beşiktaş 121 milyon dolarlık marka değeri ile ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin en değerli markaları arasında 40. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 74 milyon dolar ile Galatasaray, 33 milyon dolar ile Trabzonspor izledi.

"TÜRKİYE ÜRETTİKLERİNİ DEĞERLİ KILMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN BİR ÜLKE"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun zamandır cari açık ile mücadele ettiğine dikkati çekerek, katma değerli ürün ve hizmet ihtiyacının önemine işaret etti.

İlgüner, Türkiye'nin üretmesini bilen ancak bunları değerli kılmakta güçlük çeken bir ülke olduğunu ifade ederek, bunun temel nedeninin, kısa dönemli fiziki varlıklara bağlı düşünce sisteminin, uzun dönemli stratejik ve fiziki varlıklara bağlı olmayan sistemden daha fazla benimsenmesi olduğunu kaydetti.

Katma değerli ürün ve hizmet denilince akla ilk gelen ileri teknoloji ürünleri olduğunu anlatan İlgüner, şunları kaydetti:

"Türkiye kısa dönemde bunlara erişmekte zorluk çekiyor. Belki de mevcut ve rakipsiz kabiliyet ve varlıklarını önce değerli hale getirmek hem daha kısa sürede mümkün olacak hem de o süre içerisinde teknoloji alanında rekabet için gereken beşeri ve teknik donanıma sahip olmak kolaylaşacaktır. Küresel yarışta geride kalma kaygısı ile basamakların teker teker değil ikişer üçer aşılmak istenmesi bilgi ve deneyim süreçlerini riske sokmaktadır. Ürün ve hizmetlere değer kazandırabilme kabiliyeti, önce değeri oluşturan unsurları sağlıklı bir şekilde tespit etmek ve bunların hem bireysel hem de kurumsal alanda öncelikler olarak kabulü ile mümkün olabilecektir. Böylelikle Türk markaları dünya marka değerinde daha üst sıralara çıkabilecektir."


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