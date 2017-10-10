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Türkiye'nin büyüme beklentisini açıkladı

10.10.2017 - 10:14

BBVA Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme beklentisini yüzde 8.2 olarak açıkladı.

BBVA'nın araştırma raporunda Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki ekonomik faaliyeti değerlendirildi. “Eylül ayına ilişkin kısıtlı bilgiyle” 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 8.2'lik büyüme bekleyen BBVA, ekonomik faaliyetlerin tüm 2017 beklentisini revize etmeyi gerektirdiğini belirtti.

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Banka, mevcut durumda yüzde 5 seviyesindeki 2017 büyüme beklentisinin gelecek revizyon döneminde güncelleneceğinin altını çizerken, yüzde 6.0 seviyelerine yakın olacağını söyledi.


Etiketler

  • BBVA
  • banka
  • üçüncü çeyrek
  • ekonomik faaliyet
  • reziyon dönemi
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