Türkiye’ye 1,6 milyar euro yatırım yaptı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2017'de Türkiye’de 51 projeye 1,6 milyar euro yatırım yaptığını açıkladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2017 yılında Türkiye’de 51 projeye 1,6 milyar euro yatırım yaptığını açıkladı. Merkezi Londra’da bulunan EBRD’nin açıklamasında, bankanın 2017 yılında faaliyet gösterdiği tüm ülkelere toplamda 7 milyar euro yatırım yaptığı, Türkiye’nin ise toplam yatırımlar içerisinde yüzde 22’lik bir payla ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yatırımların üçte birinin lira cinsinden olduğu belirtilirken 2018 yılında da Türkiye'ye yatırımın güçlenerek devam edeceği hatırlatıldı.

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Kurulacak Türkiye-EBRD Teknik İşbirliği Fonu ile Türkiye'nin EBRD tarafından yönetilen, ekonomik büyümeye ve insan hayatının gelişmesine yardımcı, sosyal açıdan önemli projelere Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla ortak finansman sağlanacağı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, "Türkiye son derece güçlü bir girişimcilik temeline, girişimcilik kültürüne ve gelişen bir özel sektöre sahip.Bu temel özellikleri güçlendirmek için buradayız. Yeşil yatırımlara, yenilikçiliğe, sermaye piyasalarına, kadınlar, gençler ve kırsaldaki insanlar için eğitim ve istihdama odaklanmaya devam edeceğiz," değerlendirmesinde bulundu.

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